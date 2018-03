Le guide de la généalogie en Belgique

Dans le courant des XVe et XVIe siècles s'est répandu l'élaboration des généalogies et on va voir pousser de magnifiques arbres généalogiques.

C’est une manière pour les puissants de ce temps-là de se légitimer, ils veulent créer des liens entre les forces célestes et la terre.

Ce besoin s’est amplifié avec le temps, mêlant, bien souvent, le réel et la légende.

On a figuré ces ascendances prestigieuses sous formes de blasons, de portraits, de particules.

Aujourd’hui, la généalogie est devenue une passion qui s’est popularisée.

Qui ne rêve pas de retrouver ses racines les plus enfouies, des ancêtres exotiques aux courageux soldats...

Mais comment se retrouver dans ce vaste champ de recherches ? C’est ce que propose

cet ouvrage paru aux Editions Jourdan, reprenant les bases d'une recherche généalogique. Vous trouverez des idées et des pistes, pour pousser enfin la porte des archives et rencontrer vos ancêtres de 14-18!