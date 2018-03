L'armistice du 11 novembre 1918 et les lendemains de guerre

Dans l'immédiat après-guerre, la date souvenir de l'armistice va se vivre dans la douleur et la sobriété. Dans un grand silence également. Les blessures sont encore fraîches, les conséquences sociales de la perte des hommes également. C'est un moment solennel où l'on se recueille. Un grand silence plane sur le pays. Ce sentiment va aller crescendo avec l'inauguration des monuments aux morts qui permettront d'avoir un lieu collectif où se rassembler et où évoquer les disparus et leur courage. Ce sentiment va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

La Seconde Guerre va évidemment chambouler la manière dont on va se souvenir du premier grand conflit mondial. La résistance va reprendre à son compte la symbolique du 11 novembre pour montrer que les victimes de 14-18 ne sont pas oubliées.

Les commémorations vont reprendre après la Seconde Guerre, amplifiées par le sentiment de victoire d'après-guerre!

Avec le temps qui nous éloigne des deux guerres, on assiste à de moins en moins de ferveur. Bien sûr les monuments aux morts restent mais veillés par les anciens de moins en moins nombreux.

Heureusement les commémorations du centenaire attirent à nouveau l'attention sur le premier conflit mondial et permettent d'expliquer aux plus jeunes le pourquoi de ce jour férié. Ceci est d'autant plus important que le dernier combattant belge de 14-18; Cyril-Camille Barbary, nous a quittés en 2004 à l'âge de 105 ans.

Ici et là, les cérémonies reprennent de la vigueur et se faisant, unissent différentes générations, dans le souvenir non seulement des hommes qui ont donné leur vie pour libérer le pays mais également de l'impact que la Grande Guerre a eu dans leurs vies et la nôtre.

En savoir plus:

La fin de la guerre et la retraite, par François Giet

L'armistice: une guerre finie trop tôt! archives de la Sonuma

La retraite allemande en cartes postales

Les monuments aux morts en cartes postales