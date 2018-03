Exposition- Bruxelles à l'heure allemande

Loin des images traditionnelles des tranchées, l’exposition 14-18 Bruxelles à l’heure allemande retrace de manière comparée l’histoire matérielle et émotionnelle des populations civiles à Bruxelles et en Allemagne. " Nous ne voulions pas réduire l’Allemagne au rôle de l’occupant, explique l’historien Gonzague Pluvinage, commissaire de l’exposition, mais plutôt utiliser l’exemple de la société allemande en guerre pour illustrer certaines des caractéristiques de ce conflit dans lequel la Belgique et les Bruxellois ont été entraînés à leur corps défendant ". Sont ainsi présentés, en même temps que les conditions de vie en ces temps difficiles, les sentiments et les représentations des femmes et des hommes de part et d’autre de la frontière. Le commissaire souligne que c’est " une exposition intimiste centrée sur la vie quotidienne des gens ". Comment se nourrir, se vêtir, se chauffer mais aussi servir sa patrie ? Dans des contextes différents, les préoccupations des civils sont les mêmes dans les deux pays.

Destinée à toucher un large public (les textes explicatifs sont proposés en français, néerlandais, anglais et allemand), l’exposition présente des documents très variés : des photographies, un film d’époque, des objets patriotiques, des lettres et des journaux intimes, des extraits de témoignages audio… sans oublier les remarquables caricatures réalisées pendant l’occupation et conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles. Ces dessins évoquent, souvent avec humour, les contraintes imposées par les Allemands : réquisitions, passage à l’heure allemande, difficultés d’approvisionnement, couvre-feu, etc.