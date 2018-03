Centenaire de la bataille de Messines

En 1917, la Grande Guerre dure et s’enlise sur le front belge. Elle devient une guerre totale en Flandre, tandis que le reste du pays est sous le joug allemand. La science, la technologie et l’industrie deviennent les rouages d’une machine de guerre qui tourne à plein régime. En savoir plus : Progrès techniques et Grande Guerre

Au front, l’ampleur et la violence des combats dépassent l’entendement. Les armées, qui ne peuvent plus perdre, ont à leur disposition un nombre incroyable de troupes, d’armes modernes et de nouvelles techniques. L’énorme pouvoir destructif de l’artillerie fait de véritables ravages dans le paysage. En savoir plus: Paysages du front belge

Il reste aujourd’hui encore des cicatrices dans le paysage, ainsi que des lieux de souvenir et de commémorations. Comme à Wijtschate, Ploegsteert, Zonnebeke, Tyne Cot, Dixmude, Nieuport. En savoir plus : Vidéos sur les traces du conflit