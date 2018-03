A découvrir ou re-découvrir bientôt sur le site 14-18 : La Grande Guerre des musiciens

Cédons la parole à Anatole France qui écrit en mars 1914 : "la guerre n’apporte au vainqueur que ruine et misère et n’est plus qu’un crime horrible et stupide, maintenant que les peuples sont liés entre eux par la communauté des arts, des sciences et du trafic. Européens insensés qui méditent de s’entrégorger alors qu’une même civilisation les enveloppe et les unit."

La Grande Guerre aura coûté dix millions de tués et vingt millions de blessés, un désastre dont l’ampleur échappe à la pensée.

Qu’ils soient brancardiers, soldats des tranchées, prisonniers, engagés volontaires, chauffeurs, les artistes compositeurs ou musiciens, Britanniques, Autrichiens, Français ou Belges, n’ont pas échappé au fléau.

Le site 14-18, présentera prochainement l’intégralité de ces émissions, dans sa section consacrée aux Loisirs, arts et spectacles.