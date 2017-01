Proximus League : Roulers – Union St-Gilloise, le foot reprend ce week-end !

Pour rappel, la division 1B se joue en deux tours de 14 matchs ; les vainqueurs de chaque phase s’affronteront dans un test match pour désigner le champion qui montera à l’échelon supérieur la saison prochaine.

Lors du premier tour, c’est Roulers qui avait terminé premier (avec 30 points, devant le Lierse). L’Union avait achevé ce premier tour à une encourageante quatrième place. Le deuxième tour est beaucoup plus disputé (après 8 matchs) puisque l’Antwerp ne compte qu'un point de plus que le Lierse et Roulers. Les affaires sont un peu plus compliquées pour le club bruxellois avec ses 6 petits points seulement.

Mais qui dit trêve, dit batteries reboostées et transferts. Du côté de l’Union, on notera le départ de Mickaël Antoine-Curier, souvent blessé, et parti terminer la saison du côté d’Alost. A Roulers, on a réussi à se faire prêter Dylan Lambrecht fraîchement débarqué du RFC Liège au RSC Anderlecht. Le centre-avant de 24 ans avait trouvé le chemin des buts à 13 reprises.

Une rencontre à suivre ce dimanche 22 janvier à 15h45 sur La Deux.