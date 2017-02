La saison cycliste belge démarre ce week-end sur la RTBF !

Le Circuit Het Nieuwsblad : samedi 14h15 sur La Une

Course d'ouverture du calendrier de la saison cycliste belge, le circuit Het Nieuwsblad 2017 est une course prestigieuse et très prisée de 198.3 kilomètres avec un départ et une arrivée à Gand. Comparable au Tour des Flandres cette édition aura comme côtes : Leberg, Berendries, Eikenmolen, Tenbosse, Muur, Valkenberg, Kaperij, Kruisberg, Taaienberg, Eikenberg, Wolvenberg, Leberg, Boembekeberg et Molenberg qui est de retour après une absence d'un an et considérée comme dernière pente du circuit avec une montée pavée et un tronçon plus raide de 14,2% et à plus de 35 kilomètres de l'arrivée.

Kurne-Bruxelles-Kurne : dimanche 14h30 sur La Une

Course la plus favorable aux routiers sprinter, Kurne-Bruxelles-krune démarre sa 69e édition ce dimanche 26 février en direct à 13h30, un jour après le circuit Het Nieuwsblad. Cette édition 2017 totalise un parcours de 200,7 kilomètres dont 12 collines. La dernière montée, Nokereberg en crête avec 50 kilomètres à parcourir. Tom Boonen est le recordman de victoires avec trois succès entre 2007 et 2014.