L'année sport 2016 : un incroyable millésime !

En présence de nombreux invités l'émission reviendra sur plusieurs temps forts des douze derniers mois.

Il sera vraiment compliqué de retenir toutes les performances belges de cette année 2016 tant ce cru restera comme l'un des meilleurs de l'histoire.

JO de Rio

On ne retiendra pas que les performances incroyables de Nafissatou Thiam et Greg Van Avermaet. Il serait en effet dommage d'oublier les performances de Pieter Timmers, de nos Red Lions, de Jolien D'Hoore et de Dirk Van Tichelt. 6 médailles, le meilleur résultat de notre délégation depuis 20 ans ! Sans oublier évidemment nos 11 médailles aux Jeux paralympiques.

Sports Moteurs

La Belgique n'a pas eu un vice-champion WRC chaque année. Thierry Neuville a donc réussi une prouesse extraordinaire ! En attendant évidemment l'année 2017 de Stoffel Vandoorne.

Tennis

Il l'a fait ! David Goffin a participé aux Masters en cette fin d'année 2016 ; ce tournoi qui rassemble les huit meilleurs joueurs de l'année.

Football

Depuis quand un club belge n'avait pas participé aux huitièmes de finale de CL ? Même si la déception a été présente, un quart de finale d'un championnat européen reste un excellent résultat également pour nos Diables.

Autant de motifs de satisfaction qui font de cette année 2016 une réussite. Benjamin Deceuninck reviendra en images sur l'année sportive à l'occasion d'un prime-time événement ce lundi 2 janvier à 20h05 sur La Deux.