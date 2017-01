FIFA Awards : le Roberto Carlos malaisien victorieux ?

Comme chaque année durant le mois de janvier, la FIFA permet au petit monde footeux de revêtir son plus beau costume pour venir chercher les prix individuels du sport collectif le plus populaire.

Ronaldo, ou la surprise ?

Déjà sacré d’un quatrième ballon d’Or, Cristiano Ronaldo fait forcément figure de favori pour l’obtention du prix de joueur de l’année 2016. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Réal de Madrid et de l’Euro avec le Portugal, il a en tout cas plus de lignes de palmarès à faire valoir par rapport à son traditionnel adversaire : Lionel Messi. L’Argentin avait commencé l’année sur des bases spectaculaires, mais la suite a été plus difficile ; marquée par l’épisode de la retraite internationale la plus courte de tous les temps (Timmy Simons n’a rien pu faire !). Enfin, comme toujours, il y a le troisième, ou le premier de tous les autres. Cette année, ce rôle ingrat revient au déjà au malheureux Griezmann, battu deux fois en finale de CL et dans son Euro.

Joueuse de l’année

Chez les filles, les trois nominées sont également des habituées des cérémonies. On retrouve tout d’abord Marta, qui se retrouve ainsi dans le top 3 pour la douzième fois en treize ans. Elle espère accrocher un sixième titre de joueuse de l’année à son palmarès déjà bien grand. Mais elle aura fort à faire face à la vainqueur sortant : Carli Lloyd. La joueuse américaine s’est en effet encore une fois montrée très prolifique durant cette saison. Enfin, il reste Mélanie Behringer qui a permis à l’Allemagne de décrocher sa première médaille d’or de son histoire dans le Tournoi Olympique de Football Féminin grâce à ses nombreuses frappes supersoniques.

Ranieri la consécration

C’est peut-être la catégorie qui s’avèrera la plus difficile à pronostiquer tant les trois nommés peuvent faire valoir une belle vitrine 2016. Claudio Ranieri a conquis la Premier League, d’abord, mais aussi le monde entier grâce au parcours étonnant et digne des plus belles histoires hollywoodiennes de son club des Foxes : Leicester. Il a su rappeler à tout le monde que le foot n’est pas qu’une affaire de sous en matant les surpuissants clubs de Manchester, Londres et Liverpool. À côté de lui, on trouvera Fernando Santos qui a également pu surprendre tout son monde en amenant son Portugal au sommet européen en juillet. Avec une équipe que peu de spécialistes plaçaient dans les favoris, il est venu coiffer l’Equipe de France en finale de son Euro, grâce à un but assassin d'Eder. Toutefois, les Français pourraient recevoir une belle consolation avec un nouveau prix pour l’idole du peuple : Zizou. Fraichement intronisé T1 du Réal Madrid, il s’en va soulever la Undecima des Merengue en mai contre l’ennemi héréditaire de l’Atletico. Aujourd’hui largement en tête de La Liga – et donc en bonne voie pour ramener le titre – il s’est aussi permis le luxe d’aller chercher un titre de champion du Monde des clubs, rien que ça.

Chez les femmes, il s’agit de trois techniciennes expérimentées dont le travail a souvent été récompensé par des trophées. La sélectionneuse des États-Unis, Jill Ellis, l’ancienne sélectionneuse de l’Allemagne, Silvia Neid, et la Suédoise Pia Sundhage restent en course pour être sacrées lors de la cérémonie.

Le prix Puskas pour le Roberto Carlos malaisien

Le prix Puskas récompense le plus beau but de l’année. C’est peut-être la catégorie la plus subjective de la soirée puisqu’on ne retrouve, par exemple, pas nominé la superbe reprise acrobatique de Shaqiri contre la Pologne qui n’a pourtant rien à envier à celle de Marlone, nominé, lui. Tout comme on ne retrouve aucune trace du splendide, presque Messiesque, but de Saul marqué pourtant en demi-finale de CL face au Bayern, et non moins impressionnant que le but nominé de la Vénézuélienne Daniuska Rodriguez. Mais le grand favori se nomme Mohd Faiz Subri (avouez que vous ne connaissez pas), déjà entré dans l’histoire comme premier malaisien nominé, et qui nous a lâché une pépite digne du grand soir lyonnais où Roberto Carlos avait laissé Barthez de marbre face au génie d’une courbe que même De Vinci n’aurait pu imaginer.

Outre ces prix, la FIFA décorera également le fair-play et les meilleurs supporters. Lundi à 18h30 sur La Deux.