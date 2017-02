Dimanche après-midi très sportif sur La Deux !

C’est la dernière ligne droite en Proximus League alors qu’il ne reste que deux journées à disputer. Petites explications d’un classement pas très facile à comprendre…

Nous en sommes à la fin du deuxième tour (le premier ayant été remporté par Roulers) et le Lierse a repris la tête après sa victoire contre l’Antwerp le week-end dernier. Si le classement devait en rester là, le Lierse et Roulers se disputeraient la place de montant lors d’un test match. Le vainqueur serait alors déclaré montant (à la place du 16e de division 1 : actuellement Mouscron).

Ensuite, les calculs commencent puisqu’il faudra additionner les points des deux phases pour sélectionner les équipes classées entre la 2e et la 4e place qui disputeront les playoffs 2 avec les clubs de D1 classés entre la 7e et la 15e place. À ce petit jeu, actuellement, les 4 meilleurs clubs de D1b sont : le Lierse (53 points), Roulers (49 points), l’Antwerp (43 points) et Tubize (34 points).

Les quatre derniers de la D1b disputeront des playdowns pour savoir qui descendra en division 1 amateur.

Le match entre l’Union St-Gilloise et Tubize s’annonce donc très important pour les équipes classées respectivement cinquième (32 points) et quatrième (34 points) au classement général.

La finale de la Coupe de Belgique de basket

Ce dimanche dès 17h55, La Deux vous propose de suivre la finale de Coupe de Belgique de Basket. Ostende, qui règne sur le basket belge depuis plusieurs saisons (et qui domine encore aujourd’hui le championnat), sera opposé à Limburg United. Si le rapport de force semble disproportionné parce qu’Ostende a battu deux fois Limburg United en championnat, on notera qu’Ostende ne s’était imposé que d’un point lors de la première rencontre…