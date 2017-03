Cyclisme : Grand-Prix de l'E3

Laurent Bruwier et Rik Verbrugghe vous feront vivre les 206 kilomètres de course autour de la ville d'Harelbeke de cette 60e édition du Grand-Prix de l'E3. On notera les passages du vieux Quaremont et du Paterberg qui pourraient écrémer un peloton qui ne sera normalement déjà plus très important à ce stade de la course.