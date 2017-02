Cross Cup de Dour : avant dernière manche de la saison !

L'avant dernière manche de la Cross Cup belge sera décisive ce dimanche. Le site de la " Machine à feu " à Dour accueillera les vainqueurs potentiels de ce challenge de régularité. Un parcours exigeant et toujours piégeux garant de spectacle.

Chez les dames, Louise Carton sera la grande favorite. Elle pourrait même être titrée dès ce week-end. En effet, avec 135 points, soit 35 de mieux que sa dauphine Sofie Van Accom, un top 6 devrait être suffisant pour coiffer les lauriers.

Chez les messieurs la lutte est intense et très ouverte puisque trois coureurs peuvent encore prétendre à la victoire finale. Si Jeroen D'Hoedt (83 points) semble maintenant un peu décroché suite à son forfait lors de la dernière manche, Souffiane Bouchikhi (108 points) et Iaac Kimeli (105 points) se tirent la bourre. Néanmoins, on apprenait cette semaine que Souffiane Bouchikhi qui avait chuté à l'arrivée à Roulers devra se faire opérer et manquera donc la CrossCup de Dour.

La course sera à suivre avec Vincent Langendries et Noel Levêque dès 13h55 sur La Deux.