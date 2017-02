Coupe Davis : la Belgique, sans Goffin, au pied du mur allemand

En l’absence de David Goffin (11e mondial), l’Allemagne emmenée par les frères Zverev (22e et 35e à l’ATP après leur très bon Open d’Australie) et l’infatigable Philipp Kohlschreiber (29e) partira largement favorite au coup d’envoi de la rencontre vendredi à 14h. Cette équipe très homogène aura, en plus, la chance d’évoluer à domicile. La Fraport Arena de Francfort peut accueillir 5000 spectateurs prêts à soutenir leurs couleurs. La surface de jeu sera néanmoins assez lente ; ce qui pourrait convenir aux Belges.

Pour l’heure, Johan Van Herck n’a pas encore annoncé qui remplacerait David Goffin, mais le sélectionneur allemand pense que ce sera Ruben Bemelmans. Notre sélectionneur national semble malgré tout confiant. Cette rencontre de Coupe Davis qui s'annonce passionnante est à suivre tout le week-end sur La Deux.

Vendredi 3 février, à partir de 13h55 : deux simples

Samedi 4 février, à partir de 12h55 : le double

Dimanche 5 février, à partir de 15h10 : deux simples