Coupe Davis : en route vers les demi-finales ?

Le Spiroudôme risque d'être en ébullition ce week-end ; l'équipe belge de Coupe Davis devra se défaire de l'équipe italienne. Le Capitaine Johan Van Herck récupère David Goffin dans l'équipe. Il sera épaulé par l'inusable Monsieur Coupe Davis Steve Darcis, par Ruben Bemmelmans et Joris De Loore qui avaient sorti un double de grande envergure contre l'Allemagne.

Du côté italien c'est un peu la soupe à la grimace avec le possible forfait de Fabio Fognini. Néanmoins, il reste encore Paolo Lorenzi (ATP 37) et Andreas Seppi (ATP 80) en plus de Simone Bolleli redescendu dans le classement mais ancien membre du top 40. Cette rencontre importante pour le tennis belge sera à suivre en direct sur La Deux tout le week-end !

Programme sur La Deux :

Vendredi 7 avril 14h00 : deux simples

Samedi 8 avril 14h55 : le double

Dimanche 9 avril 14h30 : deux simples