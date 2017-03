Belgian Cycling Cup : Guillaume Van Keirsbulck pour confirmer au Handzame Classic ?

Vainqueur et premier leader du classement après le Samyn, Guillaume Van Keirsbulck aura sans doute envie de briller sur la Primavera du Nord. Traditionnellement placée la veille de Mila-SanRemo, la course de 198 kilomètres se ponctue à Handzame. Cette course est généralement l’occasion pour les sprinteurs de se montrer !

Une course à suivre dès 15h40 ce vendredi 17 mars sur La Deux !