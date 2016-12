"Viva for Life": la sortie des animateurs à suivre sur La Une !

En télévision, Anne-Laure Macq et Adrien Devyver seront aux commandes de l'émission Jour J moins, une quotidienne de 18h30 à 19h20 sur La Une. Ils seront désormais entourés d’une série de chroniqueurs : Madame Cause (Bénédicte Duval), Monsieur Défis (Tom Salbeth), Madame Effort (Maya Cham) et Madame Dons (Julie Compagnon).

Sans oublier bien entendu le best of des "24h en images", le VFL Tour avec Benjamin Maréchal, la nouvelle séquence écoles et une place belle aux artistes qui se succéderont tout au long de la semaine sur la scène de "Viva for Life" pour soutenir la cause.