" L'addition, svp " : la guerre des restaurants est ouverte !

Si vous avez aimé "Bienvenue chez nous" et "Bienvenue à l’hôtel" vous allez adorer " L'addition, svp " ! Chaque semaine, quatre restaurateurs du même département entrent en compétition et vont se recevoir à tour de rôle dans leurs restaurants afin de se faire juger. Ils recevront une note sur base de quatre critères : la salle - la cuisine - l'assiette, qui correspond au repas - l'addition, qui comprend le service, l'accueil et l'addition. Chaque critère est noté sur 10.

Alors que l'un des restaurateurs est aux fourneaux, les trois autres visitent la salle et y notent la propreté, puis c'est autour de la propreté de la cuisine et enfin la qualité du repas. À la fin du repas et après avoir reçu l'addition du repas pris, les trois restaurateurs notent sur un livre d'or la note qualité/prix toujours sur 10.

Chaque candidat découvre le vendredi, jour de la finale, les notes attribuées par les autres, puis la note qualité/prix. Le restaurateur ayant obtenue la meilleure note est déclaré Restaurateur de la semaine et remporte 3000 €.

Toujours agrémentés de petits commentaires savoureux et de tempéraments bien corsés, ces émissions nous promettent de délicieuses après-midi sur La Deux.