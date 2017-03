Soirée spéciale consacrée aux attentats de Bruxelles : Belgique frappée au coeur

François De Brigode et Justine Katz vous invitent au cœur d'une soirée spéciale qui retracera sous 3 angles différents la journée du 22 mars. Depuis plusieurs lieux-clés, notamment l'aéroport de Zaventem, Justine Katz et François De Brigode reviennent sur les faits 1 an plus tard grâce à des témoignages et à 3 reportages qui sont le résultat d'investigations menées durant plusieurs mois. Des victimes témoigneront de leur vécu et de leurs difficultés. Un pompier de terrain livrera le récit de son intervention et les traces qu’il en garde. Des enquêteurs de l'anti-terrorisme livreront également des témoignages inédits. Un rendez-vous d'information à ne pas manquer dans la foulée du journal télévisé à 20H sur la Une, dans la foulée du JT.