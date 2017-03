Revoir "Belgique, frappée au coeur"

Belgique, frappée au coeur Le 1er reportage, réalisé par Justine Katz, retracera le parcours des terroristes pour tenter de comprendre comment Bruxelles est devenu une cible. Ce reportage est réalisé en collaboration avec Caroline Van de Berghe et Dirk Leestmans de la VRT avec des interviews exclusives de policiers et forces d'intervention spéciales de terrain. Autre particularité : une reconstitution 3D des lieux-clés d'intervention policière réalisée par Keywall, permettra aussi aux spectateurs de s'immerger dans les dispositifs d'intervention. Le 2ème reportage de Gérald Vandenberghe et Ridha Ben Hmouda revient, minute par minute, sur le déroulement de cette journée noire du 22 mars à l'aéroport et au métro Maelbeek grâce aux témoignages de victimes, de témoins et des plus hautes autorités du pays. Le dernier reportage de Pascale Bollekens et Geoffrey Michot se penchera sur nos services de secours et leur organisation : comment ont-ils géré cette crise inédite dans l'histoire de notre pays ?