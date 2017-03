Le 22 mars Cérémonies d'hommage en direct

Sur La Une, ces commémorations seront présentées en plateau par Julie Morelle et Laurent Mathieu en présence de Justine Katz et de plusieurs invités. Sur le terrain, les journalistes Quentin Warlop, Martin Bilterijs et Laurent Henrard, relayeront en détail le déroulement et l’émotion de cet hommage en 3 temps et 3 lieux différents.

Les commémorations des attentats qui ont endeuillés notre pays l'an dernier se veulent des moments de recueillements et de prises de parole en association étroite avec les familles des victimes, le gouvernement, Brussels Airport et la Stib.

Le Roi et la Reine se rendront sur les lieux-clés : l’Aéroport de Bruxelles où une minute de silence sera respectée à 7H58, heure de la première explosion, et la station de métro Maelbeek où une minute de silence sera observée à 9H11, heure de l'explosion dans la rame. Ensuite, dans la partie de la rue de la Loi située entre le rond-point Schuman et le parc du Cinquantenaire. C'est là que le monument signé de l'artiste Jean-Henry Compère sera inauguré en hommage aux victimes de tous les actes terroristes, à leurs proches ainsi qu’aux services de secours, de soin et de sécurité qui sont intervenus et ont travaillé ensuite sans relâche.

A 18h30 sur La Une, la rédaction du JT proposera une édition spéciale "Un an après les attentats de Bruxelles" (en lieu et place d'"On n'est pas des pigeons") mais également sur La Deux. Ophélie Fontana et Jonathan Bradfer seront aux commandes de cette édition spéciale qui reviendra sur les cérémonies d'hommage du matin.

A suivre en direct ou à revoir sur RTBF AUVIO.