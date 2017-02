La RTBF rend hommage aux victimes des attentats et à leurs proches

Le mercredi 8 mars, Malika Attar vous donne RDV dans un Devoir d’enquête spécialement dédié aux témoins-clés : ceux qui ont été touchés, ceux qui sont intervenus sur place, ceux qui tentent d’aider par leurs recherches sur le terrorisme et ceux qui créent des ponts entre les communautés. Une enquête de terrain pour comprendre comment on se relève d’une telle blessure et comment on se reconstruit.

Le mercredi 15 mars, François De Brigode et Justine Katz vous invitent au cœur d’une soirée spéciale qui retracera sous 3 angles différents la journée du 22 mars. Depuis plusieurs lieux-clés, notamment l’aéroport de Zaventem, Justine Katz et François De Brigode reviennent sur les faits 1 an plus tard grâce à des témoignages et à 3 reportages qui sont le résultat d'investigations menées durant plusieurs mois.