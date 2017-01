L'investiture de Donald Trump à suivre en direct sur La RTBF

Dès 8H30, La Trois vous propose un voyage en images et en archives sur l'Histoire de l'Amérique. Plus d'infos sur cette programmation spéciale PAR ICI.

Sur La Une, les équipes de "On n'est pas des pigeons" et "Dr. House" cèdent leur place à l’événement incontournable de ce mois de janvier : l’investiture de Donald Trump. A suivre en direct dès 17h et jusqu'à 19h20.

L'analyse du discours se fera en simultané sur la Deux, à 19h dans "le 15 minutes".