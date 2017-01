Zone Blanche, la série que vous découvrirez prochainement sur La Une, déjà sélectionnée en festivals !

Zone blanche est une série policière située dans une petite ville enclavée au sein d’une forêt dense et mystérieuse. Le Major Laurène Weiss est le " shérif " de cette petite communauté ; elle veille sur cet endroit à la fois familier et étrange, où les portables passent mal et où les gens ont une tendance certaine à s’entretuer. De jour comme de nuit, elle s’efforce de percer les mystères de l’endroit, et en premier lieu celui de son propre enlèvement 20 ans plus tôt...

Depuis 2015, la Berlinale propose une sélection des meilleures séries internationales du moment. Des séries comme Deutschland 83, False flag, Top of the lake ou bien encore The night Manager y ont effectué leurs avant-premières mondiales. C'est maintenant au tour de la série coproduite par la RTBF, ZONE BLANCHE. Cette coproduction Ego Production - Be-Films - RTBF avec la participation de France 2 a été tournée en grande partie en Belgique.

Egalement en compétition au FIPA (du 24 au 29/01/2017) et au Festival de Luchon (du 01/02 au 05/02/2017), Zone Blanche sera à découvrir sur La Une prochainement !