Une soirée VIP avec Jean-Paul Rouve et Benoit Poelvoorde !

D'après le roman éponyme de David Foenkinos, Jean-Paul Rouve signe un film où le casting provient presque entièrement du monde de la comédie : Chantal Lauby avec Les Nuls, Jean-Paul Rouve avec Les Robins des Bois, Michel Blanc avec Le Splendid et Annie Cordy avec les opérettes du début de sa carrière.

C'est Julien Doré qui assure la bande originale de Les Souvenirs, avec une réinterprétation de "Que reste-t-il de nos amours ?" de Charles Trénet.

Résumé :

Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain, mais pour l'instant il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…