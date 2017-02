Une soirée VIP 100% Benedict Cumberbatch !

La série britannique à succès "Sherlock" l'a dévoilé. Depuis, Cumberbatch a fait sensation dans "Star Trek Into Darkness", "12 Years a Slave" ou encore dans "Le Hobbit : La Désolation de Smaug", où il prêtait sa voix au dragon. Dans Le Cinquième pouvoir, il incarne Julian Assange. Le titre du film fait directement référence à l'Internet, le média social de masse qui possède son propre système d'information, en complément à celui de la presse. Le film est une adaptation de deux ouvrages : Inside WikiLeaks: My Time With Julian Assange At The World's Most Dangerous Website, qui n'est autre que le témoignage de Daniel Domscheit-Berg, activiste allemand qui a aidé Julian Assange à créer WikiLeaks. Et WikiLeaks: Inside Julian Assange's War On Secrecy, un livre écrit par deux journalistes anglais, David Leigh et Luke Harding.

Résumé :

En rendant publics des documents confidentiels, ils ont fait vaciller les plus grands pouvoirs de la planète. La révélation d'informations ultra-secrètes explosives a mis en lumière un monde jusque-là inconnu. WikiLeaks a changé la donne à jamais. Comment Julian Assange, fondateur de WikiLeaks et Daniel Domscheit-Berg ont-ils pu obtenir ces documents ? Comment est né leur site qui, en quelques mois, a réussi à révéler bien plus de secrets que tous les plus grands médias officiels réunis ? Cette histoire est un thriller effréné, une réflexion sur ce qu'est réellement la liberté d'expression et sur le prix de certains secrets. D'après l’œuvre de Daniel Domscheit-Berg, David Leigh et Luke Harding.

