Une semaine de téléfilms !

La Une : Lettres au Père Noël (10h15)

Matt et Kristi travaillent ensemble. Kristi a pour mission de répondre aux courriers destinés au Père Noël, quant à Matt, il est postier et c'est lui qui apporte les fameuses lettres. Leur patron, Fuller, n'apprécie pas la jeune femme et demande à Matt de l'espionner pour lui. Le jeune homme s'y colle mais commence à tomber amoureux de la jeune fille à force de passer du temps avec elle. Un jour, Kristi découvre le pot aux roses. Déprimée, elle quitte son travail...

La Une : La soif de l’heure (16h10)

Urbain Dieudonné, patron d'une société de construction de maisons préfabriquées, se rend chez sa grand-mère, Zézette.Tous deux sont des pingres invétérés et mettent sur pied un plan de détournement d'argent pour échapper au fisc.Urbain change sa forture en ligots d'or et part avec sa grand-mère dans leur maison de campagne pour y dissimuler le magot.Pendant ce temps, Jacques, le chauffeur d'Urbain et amant de Florette, la femme de ce dernier, complote pour le contrôle de la société de construction et file son patron.

La Deux : Autant en emporte Noël (11h10)

Katherine, qui vit seule à New York avec son fils Zack, décide d'aller passer Noël chez sa mère à Saint Martinville, en Louisiane, dans le Bayou, là où elle a passé toute son enfance. Bien qu'elle ait du mal à se couper complètement de son travail., elle y retrouve un ami d'enfance, Caleb. Zack, de son côté fait accidentellement la connaissance d'un vieil homme, qui dit être le Père Noël. Zack va se mettre à aimer le Bayou et Katherine finira par renoncer à sa carrière à New York pour rester auprès de ceux qu'elle aime...

La Deux : Mon Père Noël bien-aimé (14h45)

Lorsque son petit ami Justin l'invite à passer Noël dans sa famille à Forth Lake, Mélanie pense que son vœu de trouver le grand amour s'est enfin réalisé. Ce qu'elle ignore, c'est que Chris, le vieux monsieur à ses côtés dans l'avion, est le Père Noël. Lui seul sait que Justin n'est pas le bon, et que l'élu est Dean, un ami sur lequel Justin se décharge de tout, y compris d'aller chercher Mélanie à l'aéroport. Chris s'arrange alors pour bloquer Mélanie et Dean pendant deux jours dans un ravissant village...