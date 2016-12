Tout le programme de vos téléfilms de Noël

Vous êtes plutôt film du matin ou film de l'après-midi ? La Une et La Deux s'organisent pour contenter tout le monde pendant ces vacances de Noël !

Du 26 décembre au 6 janvier, vos journées TV se rythment comme ceci:

- Le matin, entre 10h et 10h15, vos téléfilms matinaux commencent sur La Une.

- L'après-midi, vers 14h40, La Deux prend la relève avec des comédies pleines d'humour et d'amour, bien entendu !

Bref, on vous propose un condensé de tendresse, de rires, de larmes, de sapins et de boules de neige pour que vos vacances soient les plus belles possibles ! Encore joyeux Noël à tous :)