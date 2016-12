Tintin : la trilogie caduque ?

Cela fait maintenant cinq ans que les fans du petit reporter attendent la suite de leur trilogie. Les Aventures de Tintin : Le Secret de la licorne était un petit bijou de technologie. Il semblait avoir ouvert un champ de possibilités infini pour moderniser le 7e Art, même si le succès n'avait pas été celui escompté. Pourtant, cinq ans plus tard : rien.

Néanmoins, fin juillet Steven Spielberg annonçait enfin la reprise du projet (avec un deuxième film basé sur l’album des sept boules de cristal et du Temple du Soleil) ; Peter Jackson étant débarrassé du Hobbit. Depuis, plus rien ne filtre à nouveau. Les fans s'inquiètent et pensent que le relatif succès économique du premier film semble de plus en plus être un frein à la suite de la trilogie qui ne verra peut-être jamais le jour.

Résumé :

Parce qu'il achète la maquette d'un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d'un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d'Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l'aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d'une épave engloutie qui semble receler la clé d'une immense fortune... et une redoutable malédiction.

D'après l'œuvre d'Hergé.