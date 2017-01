The Bling Ring : Paris Hilton et Lindsay Lohan cambriolées par Emma Watson

S’inspirant d’un article du Vanity Fair écrit par Nancy Jo Sales et racontant l’histoire d’une bande jeunes obsédés par la renommée ont créé un gang nommé le Bling Ring. Ses membres ont dérobé plus de 3 millions de dollars dans des maisons appartenant à des célébrités comme Lindsay Lohan, Paris Hilton, Megan Fox ou Orlando Bloom.

Les errances d’une jeunesse dorée en quête de frissons, la bande-son qui transcende l’image, un casting épatant, tous les ingrédients de la coolitude sont réunis dans "The Bling Ring".

Résumé :

À Los Angeles, un groupe d'adolescents fascinés par les "people" et l'univers des marques traque via Internet l'agenda des célébrités pour cambrioler leurs résidences. Ils subtiliseront pour plus de 3 millions de dollars d'objets de luxe : bijoux, vêtements, chaussures, etc. Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton, Orlando Bloom et Rachel Bilson. Les médias ont surnommé ce gang, le "Bling Ring".