"Teenage Mutant Ninja Turtles", les 4 héros de légende débarquent sur La Une !

Trente ans après leur première apparition, les Tortues Ninja font peau neuve sous l’œil avisé de Jonathan Liebesman, réalisateur de "La Colère des Titans". Entre deux pizzas, Leonardo, Michelangelo, Raphael et Donatello vont tout faire pour défendre la ville de New-York. Entrainés par Splinter, leur maître en arts martiaux, et aidés par la courageuse reporter April incarnée par Megan Fox, ils vont accomplir leur destin et affronter Shredder.

Résumé :

