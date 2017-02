"Tammy", une comédie avec l'irrésistible Melissa McCarthy et Susan Sarandon - © Tous droits réservés

Tammy vient de se faire licencier d'un fastfood. Elle rentre chez elle et y trouve son mari en train de flirter avec la voisine. Prenant ses cliques et ses claques, elle part séjourner chez ses parents et entreprend un voyage vers les chutes du Niagara avec sa grand-mère alcoolique. Tammy se retrouve alors babysitter malgré elle...

Avec Melissa McCarthy (Tammy), Susan Sarandon (Pearl), Toni Collette (Missi), Allison Janney (Deb, mère de Tammy), Dan Aykroyd (Dan), Sandra Oh (Susanne), Kathy Bates (Leanor), Ben Falcone (Keith)

Réalisation : Ben Falcone