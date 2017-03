Sur le tournage d'Unité 42

Une série policière portée par un duo de flics, Sam Leroy et Billie Veber, respectivement interprétés par Patrick Ridremont et Constance Gay. Cette semaine, l’équipe a déployé son dispositif au Musée de l’informatique de Namur. L’endroit rêvé pour appréhender tout ce que l’informatique a apporté au fil des années pour engendrer cette société aujourd’hui ultra connectée. Une opportunité pour nous de découvrir ce lieu récemment inauguré et d’y rencontrer les acteurs de la série.