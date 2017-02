Sophie Marceau, 35 ans d'amour et 3 soirées sur La Une

Sophie Marceau c'est l'enfant chérie du cinéma français ! Et pour cause, depuis ses 14 ans, nous la voyons s’épanouir à l'écran ! La Boum a fait d'elle une star mais ce sont les nombreux films qu'elle a tourné ensuite, plus d'une quarantaine, qui ont fait d'elle l'idole qu'on connait aujourd'hui !

James Bond Girl dans The World is not enough, reine dans Braveheart face à Mel Gibson, fille fictive de Depardieu dans La Fille de d'Artagnan, Anna Karenine mémorable, les rôles forts de Sophie se sont enchainés sans marquer son emprunte sur elle !

Plus le temps passe, plus Sophie Marceau semble belle ! Et vu son potentiel initial, ce n'est pas un compliment désuet ! A 50 ans, l'actrice à 35 ans de carrière derrière elle et pourtant elle resplendit de fraicheur ! Dans le mini-cycle que La Une lui consacre, nous pouvons d'ailleurs redécouvrir tout ce potentiel à travers 3 films drôles et sympathiques qui vous promettent un pure moment de détente !