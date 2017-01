Soirée Hommage à Monsieur de Funès

Après le film culte "L’aile ou la cuisse" avec Louis de Funès en vedette (et un jeune Coluche), La Une prolonge le plaisir de visiter la filmographie de ce grand comique du cinéma français au travers d’un documentaire inédit. Près de 34 ans après sa disparition, de Funès est toujours aussi célèbre. Au travers d’interviews et d’extraits de films, Gregory Monro et de Catherine Benazeth reviennent sur sa carrière et analysent les raisons de son succès. " Monsieur de Funès ", un documentaire à découvrir le dimanche 8 janvier à 22h45 sur La Une.

Le 27 janvier 1983, Louis de Funès mourrait à l’âge de 69 ans. Trente et un ans plus tard, il demeure l'un des acteurs préférés des Français et ses films, inlassablement rediffusés, sont toujours autant appréciés. Quel est le secret de cet immense succès en France et dans de nombreux pays étrangers ? Comment cet engouement perdure-t-il encore aujourd'hui à travers toutes les générations ?

Si l'explication tient au talent de l'acteur et ce film va en explorer les ingrédients, il y a, avant le grand comédien, l'homme : attentif, rigoureux et exigeant, qui a mûrement réfléchi à l'essence même de son métier, alors qu'il n'a pas complètement perdu ses attributs d'enfant. Son succès phénoménal s’explique sans doute par la conjugaison de ce talent et de ce tempérament ; un succès construit grâce à une extrême exigence, de la rigueur et du talent, mais aussi une âme d'enfant qu'il a su garder tout au long de sa carrière.

Alliant humour et émotion, cette enquête guidée par Jamel Debbouze, Alexandre Astier, Guillaume Gallienne, Claude Zidi, le professeur Rufo, et bien d'autres encore, nous permet de découvrir de nouvelles facettes de ce comique d'exception à la filmographie si riche.