Soirée événement "Papa ou maman": le divorce n'a jamais semblé aussi drôle !

A 22h05, Gabriel Julien-Laferrière signe son deuxième long-métrage avec "SMS", une comédie riche en rebondissements et en émotions.

Laurent mène une petite vie bien rangée et ne s'en plaint pas. Il est heureux auprès de sa femme et de son fils de 6 ans. Il a acheté à crédit une maison pour sa famille et dirige une affaire de téléphonie mobile. Tout roule. Jusqu'à ce matin pluvieux où tout s'effondre. À 9h, alors qu'il emmène son fils à l'école, il reçoit par erreur un SMS de l'amant de sa femme. Et dans les minutes qui suivent, il se fait voler son téléphone portable. Puis ça n'arrête pas. Son fils se fait enlever, sa maison brûle, sa femme le quitte, son entreprise est liquidée et, pour couronner le tout, il se retrouve en garde à vue.

Avec Guillaume De Tonquédec (Laurent Demange), Anne Marivin (Nathalie), Franck Dubosc (Vincent Demange), Géraldine Pailhas (Stéphane)

Réalisation : Gabriel Julien-Laferrière