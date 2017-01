Soirée avec Robin Williams: " Il n'y a rien de tel que le rire pour lutter contre l'intolérance "

Un mariage, ça se prépare et parfois, ça se mérite...

Fiancés depuis quelques mois, Ben Murphy et Sadie Jones ont hâte de se marier. Sadie a déjà choisi le lieu : l'église St. Augustin de Chicago, où ses parents s'unirent trente ans plus tôt. Un gage... Le Révérend Frank, booké pour deux ans, finit par trouver un créneau : la noce pourrait avoir lieu dans... trois semaines. À prendre ou à laisser. Folle de joie, Sadie accepte et obtient sans peine l'accord de Ben, qui ne pense déjà plus que "Caraïbes", "palmiers", "sable fin" et "nuits d'amour".

En échange, le Révérend impose au couple son fameux cours d'initiation prénuptiale, condition sine qua non d'un long et heureux mariage. Une "petite" formalité que les tourtereaux acceptent les yeux fermés, sans se douter un instant des infernales épreuves que le saint homme leur réserve...