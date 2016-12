Séries belges : "Unité 42" dévoile ses premiers rôles

"Parce que les nouvelles technologies permettent aux criminels d’agir dans la réalité en toute tranquillité protégés par leurs écrans, la police a créé une Cyber Unité. Elle est spécialisée dans la résolution de crimes liés aux technologies digitales et connectées. Elle combine enquêtes de terrain et immersions dans le virtuel via un duo très singulier : Sam (Patrick Ridremont), un ex-flic de la Crim, récemment muté (et pas vraiment connecté), et Billie (Constance Gay), une jeune policière fougueuse experte en programmation informatique.

Tous deux vont devoir collaborer, non sans mal dans un premier temps, avant d’apprendre l’un de l’autre. Car derrière chaque cas de cybercriminalité, c’est une histoire humaine qui est avant tout racontée…"