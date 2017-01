Séance VIP spéciale Bradley Cooper sur La Une: "American Sniper" et "The Place Beyond the Pines"

Adaptation de l'autobiographie homonyme du tireur d'élite américain et ancien membre des SEAL, Chris Kyle.

Bouleversé par l'attaque de l'ambassade américaine en Tanzanie et au Kenya en 1998, Chris Kyle, star du rodéo, choisit de changer le cours de sa vie. À 30 ans, il quitte son Texas natal et s'engage chez les Navy Seals. Le jeune homme devient l'un des meilleurs snipers de son unité. Au lendemain des attentats du 11-Septembre, Kyle est envoyé en Irak. À peine arrivé sur le terrain, la précision chirurgicale de ses tirs et son tableau de chasse font de lui une légende. Il est même l'incarnation de la devise des Seals : "Pas de quartier"... Mais la sauvegarde de ses compagnons d'armes tourne à l'obsession et ne le quitte plus, même en permission.

Avec Bradley Cooper (Chris Kyle), Sienna Miller (Taya Renae Kyle), Luke Grimes (Marc Lee), Kyle Gallner (Goat-Winston), Jake McDorman (Ryan "Biggles" Job)