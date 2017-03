Séance VIP : Margot Robbie VS Blake Lively

Deuxième réalisation pour Ben Affleck qui convainc tant devant que derrière la caméra. Né en Californie, le réalisateur a vécu une partie de son enfance à Boston, ville qui aura profondément marqué sa jeunesse. Dans "Gone Baby Gone", son premier long métrage, il s'attaquait à l'enlèvement mystérieux d'un enfant dans la banlieue de Boston. Avec "The Town", il retourne filmer la ville qui l'a vu grandir, mais pour y raconter cette fois-ci une histoire d'amour sur fond de braquages. Un titre qui souligne l'attachement du réalisateur à Boston, mais qui est également le surnom de Charlestown, un quartier de Boston qui, depuis des années, oppose flics et gangsters.

Au casting, on retrouve Blake Lively ("Gossip Girl"), Jon Hamm ("Mad Men"), Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), ainsi que Jeremy Renner ("Démineurs", "Bourne : L'héritage").

Résumé :

Doug MacRay est un criminel impénitent, leader d'une impitoyable bande de braqueurs de banque qui s'enorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d'un être cher. Mais tout va changer le jour où, lors d'un dernier casse, ils prennent en otage la directrice de la banque, Claire Keesey. Bien que relâchée indemne, Claire est inquiète car elle sait que les voleurs connaissent son nom... et savent où elle habite. Mais elle baisse la garde le jour où elle rencontre Doug, un homme charmant et discret, ne réalisant pas qu'il est celui qui, quelques jours plus tôt, l'avait terrorisée. Leur attraction instantanée se transformera graduellement en une romance passionnée qui menacera de les entraîner sur un chemin dangereux.