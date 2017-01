Séance VIP "Elle l'adore": Sandrine Kiberlain fan du talentueux Laurent Lafitte

Jeanne Herry, de son vrai nom Sylvette Herry, est la fille de Julien Clerc et de Miou-Miou. Pas étonnant que pour son premier film, elle se soit immergée dans l'univers d'un chanteur et de l'une de ses fans dévouées ! Initialement le film devait s'appeler "La groupie du pianiste" mais France Gall, alors en couple avec Julien Clerc, avait refusé qu'il soit utilisé ! Voici le pitch...

Muriel (Sandrine Kiberlain) est fan de la première heure de Vincent Lacroix (Laurent Lafitte), chanteur populaire qui s’apprête à fêter ses vingt ans de carrière. Vincent Lacroix a dédicacé des tonnes de disques et de photos à cette mère de famille, esthéticienne de profession, qui a toujours manifesté son admiration avec respect et discrétion… Bref, Muriel est la fan idéale ! Dès lors, lorsque Vincent Lacroix est embarqué dans des gros ennuis qui risquent de ruiner sa carrière, il débarque chez Muriel pour qu’elle lui rende un précieux service. Seulement voilà : la fan est de très bonne volonté mais un peu mythomane sur les bords. Et rien ne va se dérouler comme Vincent l’avait prévu…