Séance VIP avec Lorant Deutsch dans "Un Village presque parfait"

Médecin et fils de médecin, le réalisateur s'est inspiré de son histoire personnelle. Le tournage a d'ailleurs eu lieu dans l'hôpital où il exerçait. Un film réalisé quasiment à huis-clos. Un thème qui lui est cher, puisque Thomas Lilti a également réalisé par après le film "Médecin de campagne" avec François Cluzet.

Côté casting, on retrouve l'étoile montante de la comédie française : Vincent Lacoste ("Les Beaux Gosses", "Lolo", "Victoria"), mais aussi Reda Kateb ("Un Prophète"), récompensé du César du Meilleur acteur dans un second rôle, et Jacques Gamblin.

Résumé :

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d'interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel.