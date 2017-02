Séance VIP à l'humour explosif : "Comment tuer son boss 2" et "C'est ici que l'on se quitte"

Après "La Nuit au musée", Shawn Levy revient avec une nouvelle comédie.

À la mort de leur père, quatre enfants, blessés et malmenés par la vie, reviennent dans la maison où ils ont passé leur enfance. Ils se retrouvent donc contraints de cohabiter sous le même toit pendant une semaine, en compagnie de leur mère indiscrète et de leurs conjoints, ex-conjoints et anciens amoureux transis... En affrontant leur passé et en tentant de recoller les morceaux, ces êtres qui s'aiment et se connaissent mieux que personne parviendront peu à peu à renouer des liens, souvent passionnels, et toujours affectueux.

Avec Jason Bateman (Judd Altman), Tina Fey (Wendy Altman), Adam Driver (Phillip Altman), Connie Britton (Tracy), Corey Stoll (Paul Altman), Kathryn Hahn (Alice Altman), Rose Byrne (Penny Moore)