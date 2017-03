Scarlett Johansson, actrice la plus rentable : à quel prix ?

Au-delà de ses problèmes personnels, c'est principalement la carrière de Scarlett qui inquiète. En effet, si Scarlett Johansson s'est fait connaître dans la première décennie de ce nouveau millénaire grâce à ses solides prestations dans des films salués par la critique comme "Lost in Translation", "En bonne compagnie", "Match Point", "The Island", "Le Dalhia Noir", "Vicky Barcelona" ou l'incroyable "La jeune fille à la perle", il est aujourd'hui important de constater que son étoile ne brille plus autant à Hollywood...

Si récemment son apparition dans "Ave, Cesar" des frères Coen avait réussi à redorer son blason, Scarlett Johansson s'est embourbée dans des suites Marvel qui ne sont pas à la hauteur de son immense talent. Peut-on espérer de meilleurs choix et un retour au premier plan ? Pas sûr avec encore deux nouveaux films Marvel au programme et ce nouveau "Ghost In The Shell" qui nous promet davantage d'action que d'émotion !