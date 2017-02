Sandra Bullock, belle mais pas que : 6 choses à savoir sur elle !

Quand on pense Sandra Bullock et George Cloo­ney, on pense d'office Gravity. L'Odyssée incroyable qui leur a valu une véritable consécration en 2013. Mais c'est deux-là, c'est aussi une amitié vieille de 20 ans ! “C’est un homme bon. Je suis très fière de le connaître et de l’être humain qu’il est devenu“, a-t-elle expliqué à la Mostra de Venise en 2011. “ Etran­ge­ment, je suis l’une des rares personnes à ne pas être sortie avec lui. Et c’est sans doute pour cela qu’on s’aime autant aujourd’­hui“.