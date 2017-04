Richard Bohringer, le patriarche mystérieux de "Tensions sur le Cap Corse"

Le commandant Gabrielle Monti, une femme mûre au style sec, dirige sa première enquête depuis son retour à Bastia où elle a grandi. Le corps d’un homme aux oreilles tranchées, a été déposé, depuis la mer, sur la jetée du port de Toga.

La victime a été autrefois suspectée de chantage et de meurtre par le père de Gabrielle, le juge d’instruction Xavier Monti. Un père avec lequel elle a toujours entretenu des relations conflictuelles depuis la mort de son frère, survenue trente ans plus tôt.

La marge de manœuvre de Gabrielle est étroite : elle est interdite de mentionner les mutilations subies par la victime. Pourtant, Gabrielle en est convaincue, les oreilles tranchées sont un message capital.

Avec Amira CASAR (Gabrielle Monti), Richard BOHRINGER (Xavier Monti), Philippe CORTICCHIATO (Jo), Jean-Emmanuel PAGNI (Aubert), Jean-Philippe RICCI (Marco Siabelli) et Florence THOMASSIN (Claire Siabelli).

"Tensions sur le Cap Corse" est une coproduction Albertine Productions, To Do Today Productions et RTBF avec la participation de France 3.

Scénario : Elena PIACENTINI avec la collaboration de Catherine TOUZET

Réalisation : Stéphanie MURAT