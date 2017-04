Radiostars : Manu Payet redevient animateur radio !

Avec son casting de rêve (Manu Payet, Clovis Cornillac entre autres), Radiostars avait très correctement fonctionné en salle durant l'année 2012. Pour Manu Payet, ancien animateur radio, se plonger dans le rôle était assez facile ; il a également pu guider Clovis Cornillac en lui suggérant de s'écouter dans son casque pendant qu'il parlait.

Résumé :

En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la pluie et le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors qu'il a à peine rejoint l'équipe, un raz de marée frappe de plein fouet la station : l'audience du breakfast est en chute libre. C'est en bus qu'ils sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes.