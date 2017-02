Que la partie commence : Monica Bellucci comme vous ne l'avez jamais vue !

Le réalisateur a eu l'idée du film en regardant "A toute épreuve" de John Woo. Il se confie à Allô Ciné : " Chow Yun-Fat y joue un homme qui se retrouve en pleine fusillade avec dans une main un flingue et dans l'autre, un bébé qu'il protège. Cette scène m'a impressionné. Elle a été l'étincelle. Associer un homme et un bébé, la force et l'innocence, l'expérience et l'espoir, provoquait une réaction d'émotion et un fabuleux tremplin pour l'action. "

Résumé :

Smith n'aurait jamais dû se trouver là, et pourtant, en pleine fusillade, il aide un enfant à naître et le sauve d'une bande de tueurs. Lui, sombre et violent, se retrouve à protéger l'être le plus innocent qui soit. Le nouveau-né est la cible d'une puissance mystérieuse décidée à effacer toute trace de son existence grâce au redoutable Hertz et à son armée d'assassins. Alors que les affrontements sont de plus en plus meurtriers, Smith ne peut compter que sur lui-même et sur DQ, une prostituée, pour sauver le petit. Le couple doit tenter de percer le secret de l'enfant en restant du bon côté des balles.