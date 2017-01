Projet X : quand la réalité dépasse la fiction !

Dans le Var, un millier de jeunes ont envahi, puis saccagé, une villa inoccupée ! Le projet, né sur Facebook sous le nom de " Soirée Projet X ", promettait d'imiter le film et d'être "No limit". Les deux jeunes organisateurs n'ont pas menti... Entre 600 et 1.200 jeunes de 16 à 20 ans ont répondu à l'appel ! En une nuit, la maison a subi des dommages pour plus 80.000 euros. La police a fini par intervenir et les organisateurs ont écopé d'une peine de prison d'un an dont deux mois ferme, et 15.000 euros d'amende.