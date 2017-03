Personne n'est parfait(e) : Robert De Niro l'a été un peu

Souvent bien classé dans les listes des meilleurs films, Taxi Driver (1976) permet à Martin Scorsese de réunir à l’écran à nouveau Harvey Kettel et Robert de Niro (en plus de lancer la très jeune Jodie Foster !). Sur un scénario génial de Paul Schrader, Martin et Robert s’en donnent à cœur joie. Pour se préparer au rôle, Robert De Niro se transforme pendant un mois en chauffeur de taxi et s’intéressera de très près aux diverses maladies mentales. Son " You are talking to me " entre dans la légende, d’autant plus qu’il était complètement improvisé.