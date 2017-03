No country for old men : le mariage des frères Coen et de Javier Bardem

Adaptation du roman éponyme de l'écrivain américain Cormac McCarthy, "No Country for Old Men" est le premier film des frères Coen qui est tiré d'une œuvre littéraire et marque leur retour au drame après avoir enchainés plusieurs comédies ("Intolérable cruauté", "Ladykillers"), mais le film n'est pas pour autant totalement dénué d'humour.

Résumé :

Texas, 1980. Alors qu'il chasse près de la frontière du Mexique, Llewelyn Moss découvre par hasard les cadavres d'une bande de trafiquants de drogue et une mallette contenant deux millions de dollars dont il s'empare. Il se retrouve poursuivi par Anton Chigurh , un tueur psychopathe engagé initialement pour récupérer l'argent, et le shérif Bell , un homme vieillissant et désabusé... D'après le roman "Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme" de Cormac McCarthy.